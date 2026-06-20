तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने शनिवार को एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि 20 टीवीके के कार्यकर्ताओं में सरकारी स्कूल में घुसकर वहां चल रही क्लास को रोका और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के जयकारे लगवाए।

वीडियो में टीवीके पार्टी के पट्टा गले में लटकाए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो भी दिख रही है।

चलती क्लास में घुसे टीवीके के कार्यकर्ता

अपने एक्स अकाउंट पर के. अन्नामलाई ने वीडियो पोस्ट किया और आरोप लगाया, “कांचीपुरम जिले में उथिरामेरूर के पास टीवीके के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं ने एक सरकारी स्कूल की चलती क्लास रूम में घुस गए और दीवार पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की तस्वीर लगाई। साथ ही रील बनाकर वीडियो जारी किए।

शिक्षा मंत्री के सामने चुनौतियों का जिक्र भी किया

उन्होंने आगे लिखा, “पिछले पांच सालों के शासन में सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो गई है, अक्सर वहां ठीक-ठाक इमारतें तक नहीं है, ऐसे में स्कूल शिक्षा मंत्री मोहन राज के सामने उनकी पुरानी शान को वापस लाने की बड़ी चुनौती है। हालांकि टीवीके के कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकतें सरकारी स्कूलों की हालात को और भी बिगाड़ सकती है।”

मुख्यमंत्री खुद इसे सही नहीं मानेंगे- अन्नामलाई

42 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आगे कहा, “हमारा मानना ​​है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय खुद भी सरकारी स्कूलों में घुसने और क्लास में खलल डालने को सही नहीं मानेंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई सत्ताधारी पार्टी का सदस्य है। हम मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री, दोनों से अपील करते हैं कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को निर्देश दें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”

नीट परीक्षा को लेकर कही थी ये बात

इस हफ्ते की शुरुआत में, उन्होंने NEET-UG 2025 परीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू किए जा रहे मिलिट्री ग्रेड के सुरक्षा इंतजामों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि इतने कड़े इंतजामों से छात्रों पर परीक्षा का पहले से मौजूद दबाव और बढ़ेगा और इससे नई परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं।

उन्होंने कहा, “सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कदम तो उठाए हैं, लेकिन वे उस अतिरिक्त बोझ को भूल गए हैं जो उन्होंने परीक्षा देने वाले युवा छात्र पर डाला है-एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए छात्र ने महीनों तैयारी की है। इससे हमारी परीक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य और NEP 2020 का ‘परीक्षा का तनाव’ कम करने का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है।”

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बीते 10 से 12 सालों में कई ऐसे राज्यों में बीजेपी ने सफलता हासिल की, जहां उसका सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। हालांकि तमिलनाडु अभी भी एक ऐसा राज्य है, जहां पर बीजेपी अपना विस्तार नहीं कर पा रही है। कुछ दिन पहले ही भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ दी। अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने के बाद से ही बीजेपी के भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें