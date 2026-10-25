अंकिता भंडारी हत्याकांड के सिलसिले में देहरादून की अदालत में पेश होने से पहले, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर को उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में उर्मिला सनावर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और रंगदारी के आरोप में मामला दर्ज कराया है।

उत्तराखंड पुलिस ने सहारनपुर जिले से उर्मिला सनावर को उनके घर से हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने उनके घर स सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी से एक दिन पहले की है, सीबीआई कोर्ट में उर्मिला सनावर को यह बताना था कि क्या वे नार्को टेक्स के लिए अपनी सहमति देंगी या नहीं।

Saharanpur, Uttar Pradesh: BJP leader Urmila Sanawar, who came into the spotlight over audio recordings linked to the Ankita Bhandari murder case and discussions surrounding the names of alleged VIPs, was taken into custody by Uttarakhand Police. The police took her away from… pic.twitter.com/gxXb0A4nl4 — IANS (@ians_india) October 25, 2026

उर्मिला पर क्या है आरोप?

सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने 24 अक्टूबर की रात शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर अश्लील और मानहानि वाली टिप्पणी की। साथ ही व्हाट्सऐप कॉल कर रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और 5 करोड़ रुपये देने की मांग की। मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

फोन भी किया बरामद

शिकायत के आधार पर हरिद्वार पुलिस ने एक टीम बनाई और उर्मिला सनावर के सहारनपुर स्थित घर पर दबिश दी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल फोन भी उर्मिला के घर से बरामद किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरिद्वार एसपी सिटी दीपक सिंह ने कहा कि रानीपुर कोतवाली पुलिस की टीम ने उर्मिला सनावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।