Ankita Bhandari Murder Case: 90 दिनों में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल, Uttarakhand Police ने 100 लोगों से पूछताछ के बाद तय किए आरोप

Uttarakhand News: पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और 5(1)वी के अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत चार्जशीट माननीय न्यायालय को भेजी जा रही है।

Ankita Bhandari Murder: एसआईटी प्रभारी पी रेणुका देवी (लेफ्ट) और एडीजी वी मुरुगेसन (राइट) (फोटो- एएनआई)

