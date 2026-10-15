अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार का बचाव किया है। सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस मामले में हर स्तर पर संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और तेजी से काम किया।

राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि घटना का पता चलने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके तुरंत बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सबूतों के साथ आरोपपत्र दाखिल किया गया और उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार की पहचान पीड़ितों की आवाज दबाना और सवाल पूछने वालों को हटाना है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में वर्ष 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को उनके माता-पिता को दिल्ली में इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन करते समय हिरासत में लिया गया था। अंकिता भंडारी के माता-पिता भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि, हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद गुरुवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया।

हिरासत में लिए जाने के दौरान अंकिता भंडारी के पिता ने केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने मांग की कि दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति रद्द की जाए।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार ने अंकिता के परिवार की कई अहम मांगों को स्वीकार किया। परिवार की इच्छा के अनुसार सरकारी वकीलों को बदलने का फैसला लिया गया। इसके अलावा, अंकिता के माता-पिता की मांग पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। भट्ट के अनुसार, दुख की इस घड़ी में परिवार की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने 25 लाख रुपये की सहायता दी। साथ ही, परिवार के सदस्यों को रोजगार भी दिया गया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पीड़ित परिवार का भरोसा जीतने और रोजमर्रा की परेशानियों में उसका साथ देने को भी प्राथमिकता दी।

ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता की हत्या 18 सितंबर, 2022 को हुई थी। हत्या के चार दिन बाद चिल्ला नहर से उसका शव बरामद किया गया। रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, जो पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे हैं, और उनके दो साथियों को इस मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई फिर तेज, जानिए हत्या से लेकर VIP विवाद तक की पूरी कहानी

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद मामला एक बार फिर चर्चा में है। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट (Vanantara resort) में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के परिवार की मांग है कि मामले में कथित ‘वीआईपी एंगल’ की भी पूरी जांच हो। पढ़ें पूरी खबर।



