हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की पत्नी ने कहा है कि अगर पुलिस ने उनके पति के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो वह परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगी। सीमा दिल्ली में टीचर हैं।

सीमा ने कहा कि वह शामली के उपजिलाधिकारी कार्यालय या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह का कदम उठाएंगी।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बंतीखेड़ा गांव में पत्रकारों से बातचीत में बालियान की पत्नी ने कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और अगर आरोपियों को चार दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन्हें आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सीमा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई।

सीमा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि अब तक उनके पति के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा गया है? उन्होंने कहा कि हत्या के बाद हमलावर आसानी से मौके से भाग गए। सीमा ने कहा कि उनके पति के नाम पर किसी रोड या स्कूल का नाम रखा जाना चाहिए।

जिम से बाहर निकलते वक्त मार दी थी गोली

अंकित बालियान बुधवार शाम को शामली में एक जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। बालियान को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बालियान जिम से निकलकर अपनी कार की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार हमलावर वहां पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलाकर फरार हो गए।

पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीम गठित की हैं। जांच के तहत शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों की पुलिस टीमों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की टीमें हरियाणा गई हैं।

सूत्रों ने बताया कि शामली, गाजियाबाद के लोनी, दिल्ली और सोनीपत में कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में गोलीबारी के बाद दो मोटरसाइकिलों पर चार लोगों के फरार होने की तस्वीरें सामने आई हैं। अंकित बालियान की हत्या के बाद शामली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और उनका परिवार हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

अखिलेश ने की पिता से बात

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बालियान के पिता सतवीर सिंह से फोन पर बात की। उस समय सपा की कैराना से सांसद इकरा हसन शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंची थीं। अखिलेश ने बालियान के पिता को आश्वासन दिया कि न्याय की लड़ाई में उनकी पार्टी हर कदम पर परिवार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी।

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