हरियाणवी गायक अंकित बालियान के आरोपियों के एनकाउंटर में ढेर होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है।

ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार सुबह अंकित बालियान की हत्या में आरोपी सुमित और मोहित को एनकाउंटर में मार गिराया था।

इस मामले को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी राजनीतिक बयानबाजी हो चुकी है।

क्या कहा ओपी राजभर ने?

ओपी राजभर ने अपने X हैंडल पर कहा, “अखिलेश जी, खबर पता चल गई ना? जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे, उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए, जहां उनकी जगह थी। यानी नर्क। वैसे किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं, सौदागरी है। हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है, किसी गोत्र की जागीर नहीं। आपको जाट तब याद आया, जब चुनाव आने वाला है।”

अखिलेश जी,

ख़बर पता चल गई ना? जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे, उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए, जहां उनकी जगह थी। यानी नर्क।

वैसे किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं, सौदागरी है। हत्या मानवता के ख़िलाफ़ अपराध है, किसी गोत्र की जागीर नहीं।… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) August 31, 2026

राजभर ने आगे कहा, “खैर, जनता सब देख रही है। अपनी जाति की राजनीति भी और पुलिस के क़ानून व्यवस्था के राज को भी।’

राजभर के इस ताजा बयान में एक बात बहुत अहम है। उन्होंने अपने बयान के अंत में धार्मिक नारे लगाए हैं। राजभर ने “जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराज सुहेलदेव” लिखा है।

अंकित बालियान की हत्या के बाद अखिलेश यादव ने अपने X हैंडल पर कहा था कि इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय में आक्रोश है। बालियान की कुछ दिन पहले जिम से बाहर निकलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी।

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उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हत्या के मामले में भी जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।