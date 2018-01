नए साल के जश्न में हुआ लेजर शो, अंधे होने से बचे छात्र, 200 से ज्यादा हुए प्रभावित

दुनिया के हर कोने में बहुत ही जोरशोर से लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और कई जगहों पर तो लोग अभी भी इसमें डूबे हुए हैं। भारत में भी लोगों ने अपने-अपने तरीकों से नए साल का स्वागत किया और पुराने साल को बाय-बाय कहा। इस दौरान कई जगहों पर लोगों ने पार्टियां की, डीजे पर डांस किया और दोस्तों के साथ खुशी के पल बिताए। इन्हीं सब जश्नों के बीच एक जश्न ऐसा भी रहा जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक स्कूल के 200 बच्चों की आंखों के लिए लेजर शो बहुत ही घातक साबित हुआ। टाइम्स नाउ के मुताबिक राज्य के विजयनगरम जिले के पार्वतीपुरम में स्थित एक स्कूल में बच्चों के लिए नए साल की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें डीजे की व्यवस्था की गई थी और लेजर लाइटिंग का भी प्रयोग किया गया था।

इस लेजर लाइट के कारण बच्चों की आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। सुबह जब बच्चे सोकर उठे तक उनकी आंखों से पानी बह रहा था और जलन हो रही थी। डॉक्टर से जांच कराने के बाद पता चला कि लेजर शो के कारण ऐसा हो रहा है। गनिमत यह रही कि ये सभी बच्चे अंधे होने से बच गए और वक्त पर इनका इलाज कर लिया गया।

200 students in a school in Vizianagaram district in Andhra Pradesh were nearly blinded because of a laser show that was arranged by the school for the students pic.twitter.com/PcgRlmOSnz

— TIMES NOW (@TimesNow) January 2, 2018