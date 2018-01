VIDEO: झगड़े में चल गई गोली, पुलिसवाले ने दिखाई ऐसी बहादुरी कि हर कोई कर रहा तारीफ

पुलिसकर्मी ने अगर बहादुरी नहीं दिखाई होती तो एक सब्जी विक्रेता गोलियों से छलनी हो जाता। घटना हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन इलाके की है। जहां के कांस्टेबल चक्रपाणि रेड्डी ने जान पर खेलकर सब्जी विक्रेता तुलसी बाबू की जान बचाई। तुलसी बाबू की जान कोई और नहीं बल्कि उनके साथ दुकान लगाने वाला एक दूसरा सब्जी विक्रेता ही लेना चाहता था। लोगों को भयभीत करने वाली यह घटना कैमरे में कैद हुई तो वीडियो भी वायरल हो गया। उधर कमिश्नर ने कांस्टेबल को बहादुरी के लिए सम्मानित किया है।

हुआ दरअसल यूं कि चेरलापल्ली के ईसी नगर में सब्जी की दुकान लगाने के लिए जगह कब्जा करने को लेकर दो दुकानदारों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि एक सब्जी विक्रेता ने असलहा निकाल कर गोली चलाने की कोशिश की। इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दे दी थी। जैसे ही सूचना मिली थाने के कांस्टेबल चक्रपाणि रेड्डी भागते हुए मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी का हाथ पकड़ लिया। पकड़ तेज होने के कारण आरोपी सब्जी विक्रेता तुलसी बाबू पर गोली नहीं चला पाया। इस बीच पकड़ते-पकड़ते हवाई फायरिंग हो गई। जिससे लोग डर गए।

