संकट में NDA: अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को किया फोन, कहा- कड़े फैसले मत कीजिए

भाजपा और टीडीपी के बीच रिश्तों में आई खटास से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संकट में आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसी सिलसिले में आज सुबह-सुबह तेलुगू देशम पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने नायडू को कहा है कि वे सख्त फैसले ना लें। हालांकि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अमित शाह और चंद्रबाबू के बीच बातचीत नहीं हुई है। बता दें कि केन्द्रीय बजट के आने के बाद टीडीपी केन्द्र सरकार से खफा है। टीडीपी ने कहा है कि बजट में दक्षिण भारतीय राज्यों की उपेक्षा की गई है। इस बावत विजयवाड़ा में रविवार (4 फरवरी) को टीडीपी संसदीय बोर्ड की आपातकालीन बैठक हुई है। इससे पहले टीडीपी के कई नेता केन्द्र के खिलाफ कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। टीडीपी सांसद टीजी वेंकटेश ने कहा था कि ‘अब एलान-ए-जंग होगा।’ इससे पहले बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा था कि बीजेपी तेलुगू देशम पार्टी के साथ रिश्ते निभाने के प्रतिबद्ध है, और वह इस मामले में टीडीपी से बात कर बताएंगे कि पार्टी बीजेपी की पुरानी सहयोगी है और केन्द्र आंध्र प्रदेश के हितों के लिए समर्पित है।

CM N Chandrababu Naidu did not speak to Shiv Sena. There has been no communication between Amit Shah and the CM either: MoS YS Chowdary after TDP Parliamentary Board meeting pic.twitter.com/6TCuj2XaFQ

— ANI (@ANI) February 4, 2018