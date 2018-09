आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर नक्सलियों ने विधायक के सर्वेश्वर राव की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने पूर्व विधाक सिवरी सोमा को भी गोली मारी है। हमले में उनकी भी मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये घटना डुम्बरीगुड़ा मंडल के लिप्पीट्टीपुट्टा में हुई है। बता दें कि विधायक के सर्वेश्वर अराकु के मौजूदा विधायक थे जबकि सिवरी सोमा अराकु के पूर्व विधायक थे। घटनास्थल के बाद आंध्र प्रदेश में खलबली मची हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और इलाके को घेर लिया गया है। घटनास्थल से पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। आस-पास के इलाकों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चौक-चौराहों पर पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है। बता दें कि के सर्वेश्वर राव हाल ही में टीडीपी में आए थे। इससे पहले वे वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य थे।रिपोर्ट के मुताबिक के सर्वेश्वर राव नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे। पुलिस ने के सर्वेश्वर राव को कई बार अलर्ट भी किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें सुरक्षा के लिए गनमैन भी मुहैया कराया था।

TDP leaders Kidari Sarveswara Rao (pic 1) & Siveri Soma (pic 2), present and former MLA from Araku respectively, who were shot dead by Naxals in Visakhapatnam today. #AndhraPradesh pic.twitter.com/PmlfDzlPFl

— ANI (@ANI) September 23, 2018