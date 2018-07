आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की राजनाथ सिंह से गुहार- मेरा फोन टैप करा रही सरकार

आंध्र प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्ना लक्ष्मी नारायण ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य का खुफिया विभाग उनके टेलीफोन नंबरों को टैप कर रहा है। कन्ना लक्ष्मी नारायण का आरोप है कि खुफिया विभाग को ऐसा करने के निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू सरकार से मिले हैं। हालांकि कन्ना लक्ष्मी नारायण के आरोपों पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

62 वर्षीय कन्‍ना लक्ष्मी नारायण आंध्र प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा हैं। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल कांग्रेस में बिताए हैं। 2014 के चुनावों के कुछ ही दिनों बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बीते 13 मई 2018 को कन्ना लक्ष्मीनारायण को आंध्र प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की घोषणा और प्रस्ताव खुद अमित शाह ने किया था। मई में प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले तक लक्ष्मीनारायण ये कह रहे थे कि वह वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उन्हें लौटाकर ले आए थे।

Andhra Pradesh BJP president, Kanna Lakshmi Narayana, writes letter to Home Minister Rajnath Singh alleging that his telephone numbers are being tapped by state intelligence department

