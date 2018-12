आंध्र प्रदेश में उपद्रवियों ने डॉक्‍टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त कर दिया है। अज्ञात उपद्रवियों ने अंबेडकर की प्रतिमा के नाक और कान को तोड़ दिया। न्‍यूज एजेंसी ‘ANI’ के अनुसार, मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त करने की यह घटना आंध्र प्रदेश के पेडागंतयाडा इलाके की है। पेडागंतयाडा विशाखापट्टनम के पड़ोस में स्थित है। यह विशाखापट्टनम जिले के 46 मंडलों में एक है। विशाखापट्टनम जिले में महापुरुषों की प्रतिमा को क्षतिग्रस्‍त करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले अक्‍टूबर महीने में इसी जिले के मधुरवाड़ा इलाके में अज्ञात उपद्रवियों ने 150वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया था। उस वक्‍त पुलिस ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की थी और इस मामले में केस भी दर्ज किया था। दिलचस्‍प है कि जहां गांधीजी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्‍त किया गया वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्‍टर भीमराव अंबेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी प्रतिमा थी। लेकिन, अराजक तत्‍वों ने सिर्फ गांधीजी की प्रतिमा को ही निशाना बनाया था। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्‍न राज्‍यों में कई महान विभूतियों की प्रतिम को क्षतिग्रस्‍त करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

A bust of BR Ambedkar was allegedly vandalised by unidentified miscreants in Pedagantyada, #AndhraPradesh today. pic.twitter.com/ppKAbu54ot

— ANI (@ANI) December 5, 2018