VIDEO: आंध्र के पर्यटन मंत्री ने सोशल डिस्टेसिंग का उड़ाया मखौल, बगैर मास्क पार्टी के जश्न में मिले गले, काटा केक

आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में एक साल पूरे होने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने सोमवार (8 जून, 2020) को एक कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मखौल उड़ाया। इसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव और विशाखापत्तनम से सांसद एमवीवी सत्यनारायण भी शामिल रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगाई है। मगर सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरस हुआ है उसमें विशाखापत्तनम स्थित पार्टी ऑफिस में आयोजित हुए कार्यक्रम में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड का पालन करता हुआ नजर नहीं आया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के विशाखापत्तनम अध्यक्ष वामसी कृष्ण श्रीनिवास ने यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नेताओं ने विशाखापत्तनम के विकास के लिए अथक प्रयास करने के लिए राव की खूब तारीफ की। इसके अलावा एक केक भी काटा गया और एक बड़ी माला पहनाकर नेताओं ने मंत्री को विदा किया। कार्यक्रम में राव ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू सोशल मीडिया में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को देश के टॉप पांच मुख्यमंत्रियों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि आंध्र सीएम जल्द ही इस मामलों में चोटी पर होंगे।

Bihar, Jharkhand Coronavirus LIVE Updates

बता दें कि आंध्र प्रदेश कोरोना वायरस के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 154 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,813 तक पहुंच गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य सचिवालय में भी कोविड-19 के मरीजों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सोमवार को भी दो और सरकारी कर्मचारी संक्रमित पाए गए।

उद्योग विभाग के विशेष मुख्य सचिव करिकल वलावन ने आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा है। सचिवालय में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अन्य विभाग के कर्मचारी भी ऐसा ही चाहते हैं। पिछले दस दिन के अंदर सचिवालय में कोविड-19 के सात मरीज सामने आए हैं।

यहां देखें वीडियो-

#WATCH: Andhra Pradesh Tourism Minister Muttamsetti Srinivasa Rao & Visakhapatnam MP MVV Satyanarayana take part at a programme to celebrate one-year completion of YSR Congress Party (YSRCP) govt in the state at party office in Visakhapatnam;social distancing norms flouted. (8/6) pic.twitter.com/vLEbhDn6AC

— ANI (@ANI) June 8, 2020