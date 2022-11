Tirupati Lord Venketeswara Temple: तिरुपति मंदिर के पास 2.3 लाख करोड़ की संपत्ति, दस टन सोना, ढाई टन गहना, 16000 करोड़ बैंक में जमा

Tirupati Temple: तिरुपति मंदिर में श्रद्धालु सिर्फ धन ही दान नहीं करते। वो सोना, चांदी, कीमती पत्थर, अपनी निजी संपत्ति और कंपनी के शेयर्स भी दान करते हैं।

तिरुपति मंदिर (Source- Express Photo)

