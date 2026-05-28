बेटी की शादी तय करने से पहले एक शख्स ने भावी दामाद के ट्रैफिक चालान की जांच की। आंध्र प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि काकीनाडा जिले के एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की कि क्या उनके भावी दामाद की गाड़ियों पर कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है।

लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी तय करने से पहले भावी दूल्हे की जिम्मेदारी की भावना और ड्राइविंग सेंस का आकलन करना चाहते थे। पिता के इस कदम को दुर्लभ और विचारशील बताते हुए, पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह व्यक्ति पारंपरिक पूछताछ पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय सड़क पर भावी दूल्हे के आचरण के माध्यम से उसके चरित्र का आकलन करना चाहता था।

दूल्हे के ड्राइविंग सेंस की जांच करने पहुंचे लड़की के पिता

अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “उस व्यक्ति ने यह जानना चाहा कि क्या भावी दूल्हा लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों में शामिल रहा है। हमने उनकी जिम्मेदारी की भावना की सराहना की।” पुलिस के अनुसार, उस व्यक्ति ने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था और उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन-पोषण किया और कठिनाइयों के बावजूद उसे इंजीनियर बनाया।

भावी दूल्हे की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के साथ पुलिस के पास पहुंचा शख्स

हाल ही में, अपनी बेटी के लिए सही रिश्ता मिलने के बाद, उन्होंने मंगलवार को रायदुपालेम ट्रैफिक पुलिस से भावी दूल्हे की एक कार और एक दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबरों के साथ संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि उस व्यक्ति का मानना ​​था कि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग व्यवहार अक्सर अनुशासन, धैर्य और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है इसलिए उन्होंने शादी फाइनल करने से पहले चालान के इतिहास की जांच करने का फैसला लिया।

जांच के बाद, पुलिस को वाहनों से संबंधित कोई पेंडिंग चालान या गंभीर यातायात उल्लंघन नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस असामान्य अनुरोध से खुशी और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढते समय जिम्मेदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उस व्यक्ति की प्रशंसा की।

बेटी का छुड़वाया ससुराल और बनाए नाजायज संबंध

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में AIMIM पार्षद गुड्डी के पति और पार्टी के नेता हाजी अफजाल के खिलाफ एक महिला ने धमकी देने और ताक-झांक करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(Input- PTI)