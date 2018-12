आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित इंद्रकीलाद्री मंदिर में नए वर्ष से श्रद्धालुओं के लिए ड्रोस कोड लागू होगा। मंदिर की कार्यकारी अधिकारी कोटेश्वरम्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ”हर श्रद्धालु को ड्रेस कोड मानदंड का पालन करना होगा। खासकर महिलाओं को साड़ी, लहंगा और ब्लाउज या कुछ पारंपरिक पोशाक पहननी होगी।” दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ रुपये चुकाने पर मंदिर से पोशाक भी दी जाएगी। कोटेश्वरम्मा ने बताया, ”जो लोग इस मानदंड से अनभिज्ञ हैं, उन्हें हमारा स्टाफ 100 रुपये में अम्मा साड़ी उपलब्ध कराएगा। हम ड्रेस-चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था कर रहे हैं।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में जो कपड़े बैन किए हैं, उनमें बरमूडा, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, लो वेस्ट जींस और शॉर्ट-लेंथ टी-शर्ट्स, मिडीज और स्लीवलैस टॉप्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि नियमित तौर पर करीब 25 हजार श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं।

बता दें कि यह कनक दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह मंदिर विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के किनारे इद्रकीलाद्री पहाड़ी पर है इसलिए इसे इंद्रकीलाद्री मंदिर भी कहा जाता है। यह देवी दुर्गा का मंदिर है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती को समर्पित इस मंदिर को अर्जुन ने बनवाया था। दरअसल, इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार अर्जुन ने इसी पहाड़ी पर भगवान शिव की आराधना की थी। एक कहानी में यह भी कहा जाता है कि संत इंद्रकिला ने महिषासुर के आतंक से इलाके को बचाने के लिए देवी से प्रार्थना की थी कि वह इस पहाड़ी पर निवास करें। नवरात्र के दौरान यहां की छठा देखते ही बनती है।

Koteswaramma, Executive Officer, Indrakeeladri Temple in Vijayawada: Those who are unaware of this norm, our staff will provide them Amma saree for Rs.100. We are making arrangements for dress-changing rooms as well.” #AndhraPradesh https://t.co/6MPdPpWvS1

— ANI (@ANI) December 31, 2018