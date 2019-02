बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्हें कौन कह रहा है कि वो एनडीए का दरवाजा खोलें। उन्होंने शाह के बयान को निंदनीय और अमर्यादित करार दिया है। बता दें कि सोमवार को शाह ने नायडू पर निशाना साधते हुए कहा था कि एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और तेलुगू देशम पार्टी(टीडीपी) प्रमुख एकबार फिर एनडीए में आने का प्रयास करेंगे।

बता दें की सोमवार को एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि हम आंध्रप्रदेश और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। जिसके बाद शाह के इस बयान को चंद्रबाबू नायडू ने अहंकार बताया। उन्होंने कहा, ‘अमित शाह के कौन कह रहा है कि वो एनडीए का दरवाजा खोलें। वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं।’

Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu on Amit Shah's remark 'doors closed for Chandrababu Naidu in NDA': Who has asked him to open the door? Why is he talking like this? I totally condemn this attitude and arrogance pic.twitter.com/vssFVDnObt

— ANI (@ANI) February 4, 2019