चंद्रबाबू नायडू ने किया दोस्ती खत्म करने की ओर इशारा, कहा- रिश्ते नहीं निभाना चाहती BJP

शिवसेना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को तेलुगू देशम पार्टी की ओर से भी जोरदार झटका लग सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से रिश्ते खत्म करने की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दोस्ती नहीं निभाना चाहती। रविवार को नायडू ने कहा, ‘बीजेपी रिश्ते नहीं निभाना चाह रही है। हम अकेले की चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग बीजेपी के साथ मित्र धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वे लोग इस गठबंधन को आगे नहीं रखना चाहते हैं तो हम अपने अलग रास्ते जाएंगे।’ हालांकि टीडीपी की ओर से अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन नायडू का यह बयान सीधा एनडीए के साथ रिश्ते खत्म करने की ओर इशारा कर रहा है। राज्य में बीजेपी नेताओं द्वारा पिछले कई दिनों से टीडीपी की आलोचना करने की खबरें आ रही थीं। इन आलोचनाओं के बाद रविवार को नायडू ने रिश्ते खत्म करने की बात कही। उन्होंने इन सबके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया।

We are maintaining 'Mitra Dharma' with BJP but if it does not want to continue with the alliance, we will go on our own: N Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh CM & TDP President (file pic) pic.twitter.com/wZv13mRbg5

— ANI (@ANI) January 27, 2018