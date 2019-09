आंध्र प्रदेश में देवीपटनम के पास एक एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां गोदावरी नदी में 61 सैलानियों से भरी नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। इस घटना के बाद इलाके में हडकंप मच गया। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। ओएनजीसी (ONGC) के हेलीकॉप्टरों को भी मदद के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि अभी मृतकों की संख्या की और भी बढ़ सकती है। राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित नाव में करीब 61 लोग सवार थे और उनमें से 23 को बचा लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है।

सीएम का बयान: इस हादसे के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जिले के सभी मंत्रियों को घटना स्थल पर बचाव कार्यों की निगरानी करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र में सभी नौका विहार सेवाओं को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। फिलहाल 23 लोगों को नदी से बाहर से निकाल लिया गया है।

#UPDATE Andhra Pradesh State Disaster Management Authority (APSDMA): 11 people have lost their lives in the incident where a tourist boat carrying 61 people capsized in Godavari river in Devipatnam, East Godavari district, today. pic.twitter.com/pCukgoenfu

— ANI (@ANI) September 15, 2019