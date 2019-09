मां बनने का पिछले पांच दशक से इंतजार कर रही आंध्र प्रदेश की 74 वर्षीय एक महिला का सपना अंतत: पूरा हुआ और उसने गुरुवार को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों का मानना है कि यह नया विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। गिनीज विश्व रिकॉर्ड के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड 2006 में 66 वर्षीय स्पेन की एक महिला के नाम था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के द्रक्षारामम की ई मंगयम्मा ने गुंटुर के निजी अस्पताल में इन विट्रो र्फिटलाइजेशन (आईवीएफ) के जरिए दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया।

मां और बच्चे सुरक्षित: स्त्री रोग विशेषज्ञ डा सनककयला अरुणा ने कहा कि मां और दोनों नवजात बच्चियां सुरक्षित एवं स्थिर हैं। सनककयला अरुणा की ही देखरेख में सी-सेक्शन किया गया। मंगयम्मा की 1962 में ई राजा राव से शादी हुई थी और इतने सालों में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन जब उनके एक पड़ोसी ने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के जरिए 55 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया तो उनकी उम्मीद फिर से जगी और उन्होंने आईवीएफ आजमाया।

Andhra Pradesh: 74-year-old woman Erramatti Mangayamma gives birth to twins through IVF (In vitro fertilisation) method, in Guntur today. pic.twitter.com/vVqaPaET8e

