आंध्र प्रदेश में आज (सोमवार) सुबह एक बस हादसा हो गया। जिसमें करीब 17 छात्र घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के गुंटूर में एक बस हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में 15 बच्चों को मामूली चोट लगी है जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस पलटने से घायल हुए बच्चों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।

Andhra Pradesh: 15 students suffer minor injuries and 2 students suffer serious injuries, after a school bus turned turtle in Guntur district. Students shifted to a nearby hospital. Driver of the school bus is being questioned by the police. pic.twitter.com/SCSIntc7P5

— ANI (@ANI) January 28, 2019