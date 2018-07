आंध्र प्रदेश: पुल के खंबे से टकराकर पलटी 40 लोगों से भरी नाव, 10 लापता, 2 शव बरामद

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में करीब 30-40 लोगों से भरी एक नाव निर्माणाधीन पुल के खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के मुताबिक खोज ऑपरेशन में दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 20 लोगों के बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर खोज ऑपरेशन चल रहा है। हादसा नाव चालक की गलती से हुआ या किसी और वजह से, यह कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। एएनआई के द्वारा ट्वीट गई तस्वीरों से पता चल रहा है कि नदी में नाव जिस खंभे से टकराई, वह निर्माणाधीन पुल का लगता है। किनारे पर खड़े लोगों की भीड़ दिखाई देती है, संभवत: वे बचाए गए लोग हो सकते हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक नाव में ज्यादातर छात्र सवार थे, जो दो शव बरामद किए गए हैं वे भी छात्रों के ही बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोदावरी की सहायक नदी गौतमी में यह हादसा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिलाधिकारियों को बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए हैं।

Andhra Pradesh: A boat with more than 40 people in it has capsized in East Godavari after ramming into a bridge’s pillar, 10 people have been reported missing. Search operation is underway. pic.twitter.com/gNMkzSR20Q

