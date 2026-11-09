दिल्ली के नरेला इलाके में दिवाली वाली रात एक दस साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फटने से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बच्चे के परिवार के लोग हादसे के तुरंत बाद उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बच्चे की मां अंजली ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अस्पताल प्रशासन पर सही से इलाज न करने और परिवार के लोगों को डराने व धमकाने का आरोप लगाया है।

#WATCH | Delhi: On her son's death, Anjali, the mother of the deceased child, says, "My son was bursting crackers; everyone was doing so. While he was bursting anar and sky shots, one hit him from behind, striking his chest. It struck his arteries; he was still breathing, so we… https://t.co/wdLwYiI1wZ pic.twitter.com/VkpT41Kvlo — ANI (@ANI) November 9, 2026

‘छाती में गहरा जख्म हुआ’

अंजली ने कहा कि उनका बेटा बम जला रहा था। जब वो अनार और स्काई शॉट जला रहा था, तभी अनार पीछे से उसकी छाती में लगा, इससे उसके गहरा जख्म हो गया और उसकी नली फट गई।

उन्होंने बताया कि इसके तुरंत बाद वो बच्चे को अस्पताल लेकर गए लेकिन वहां बहुत धीमी गति से ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल वालों ने बच्चे को कही और लेकर जाने भी नहीं दिया।

पुलिस के अलग-अलग दावा

न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह हादसा रविवार रात करीब 9.45 बजे हुआ। बच्चा अपने घर के बाहर ही पटाखे जला रहा था। इसी दौरान उसके हाथ में पटाखा फट गया और उसके सीने में चोट आई।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी अस्पताल की तरफ से रात 10.50 बजे के आसपास दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वह मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। बच्चे का शव पोस्ट मार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

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