बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर जदयू के विधायक अनंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि लोगों के बीच यह हवा उड़ा दी गई है कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया गया, इस वजह से वो दुखी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर में यह हाल नहीं होता।
अनंत कुमार सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि जनता मालिक है, जिसको चाहती है बना देती है और जिसको चाहती है कुर्सी से उतार देती है। वही केंद्रीय शक्ति है।
मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह ने कहा कि जनता दुख में है कि उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था लेकिन उन्हें बीच में हटा दिया गया। यह खेल जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते यह दशा नहीं होती।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2026
|क्रम संख्या
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|1
|प्रशांत किशोर
|जन सुराज
|641,151
|2
|नीरज कुमार
|बीजेपी
|44,827
|3
|रेखा कुमारी
|राजद
|14,273
लोग भाजपा से ऊब चुके हैं, यह शुरुआत है – प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोग अब ने बीजेपी से ऊब चुके हैं और देश में क्या हो रहा है, इसे समझने लगे हैं और यह बस शुरुआत है। यह पूछे जाने पर इन नतीजों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा, तो प्रियंका गांधी ने कहा, ”आगे देखेंगे।”
उपचुनाव परिणाम हम स्वीकारते हैं लेकिन किसी को खुश होने की जरूरत नहीं- गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव परिणाम वो स्वीकार करते हैं लेकिन विपक्षियों को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा था। इस उपचुनाव में एनडीए 17 सीटों में से 12 सीटें हार गया लेकिन 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था।
नितिन नवीन बोले- उपचुनाव परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे
सोमवार को घोषित किए गए उपचुनाव परिणाम पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी बिहार की बांकीपुर और मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर नतीजों का “गहन आत्ममंथन” करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिए नए उत्साह के साथ लगातार काम करेगी।
नितिन नवीन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी तीन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। नवीन ने कहा, “हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता के साथ गहन आत्ममंथन करेंगे और नए उत्साह एवं संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।”
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बांंकीपुर में लालू प्रसाद यादव को महज 81 वोटों से संतोष करना पड़ा जबकि नीतीश कुमार को 149 वोट मिले। ये दोनों बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के हमनाम हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।