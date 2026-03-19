जदयू विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने दुलारचंद यादव मामले में जमानत दे दी है। दुलारचंद यादव की बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या कर दी गई थी। मोकामा विधायक अनंत सिंह अभी बेउर जेल में बंद हैं। वे अगले 48 घंटों में जेल से बाहर आ सकते हैं।

दुलारचंद यादव मामला अक्टूबर 2025 का है। मोकामा में जन सुराज पार्टी के प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अनंत सिंह पर मुख्य आरोपी बनाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के निचली अदालतों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

Bihar | JD(U) MLA Anant Kumar Singh gets bail in Dularchand Yadav murder case. He expected to be released on bail from jail soon. — ANI (@ANI) March 19, 2026

जेल से जीते थे चुनाव

अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा चुनाव जेल में रहते हुए जीता। उन्हें 91,416 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंदी राजद की वीणा देवी को 63,210 वोट मिले। इस चुनाव में अनंत सिंह ने राजद प्रत्याशी को 28,206 वोटों से हराया। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रियदर्शनी पीयूष 19,365 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे।

क्रम संख्या प्रत्याशी पार्टी वोट वोट प्रतिशत 1 अनंत सिंह जदयू 91416 49.44 3 वीणा देवी राजद 63210 34.18 4 प्रियदर्शनी पीयूष जन सुराज पार्टी 19365 10.47

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अनंत सिंह द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों के अनुसार उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, आपराधिक साजिश, यातना, अपहरण और हमले जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।