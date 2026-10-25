Anant Singh News: बिहार में विधानपरिषद चुनाव को लेकर जेडीयू में आंतरिक टकराव काफी बढ़ गया। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर दिया। इसके चलते जेडीयू ने उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसको लेकर अब अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार होते तो कौन उन्हें पार्टी से निकाल देता। अपने फ्यूचर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद अपनी पार्टी बना लेंगे।

दरअसल, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में जेडीयू से निकाले गए विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए दावा किया कि ये पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके अंजाम पार्टी को आगे भुगतने पड़ सकते हैं।

अनंत सिंह बोले- कोई गलत काम नहीं किया

अनंत सिंह ने कहा, “हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। पार्टी हमको निकाल दिया तो निकाल दिया। नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई थी, लेकिन आज कुछ दूसरे लोग इसे चला रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी बनाने वाले ही उसे नहीं चला पा रहे हैं, तो मौजूदा नेतृत्व की स्थिति क्या होगी।”

अनंत सिंह ने कहा, “पार्टी की सदस्यता चली जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।” इसके अलावा उन्होंने कुछ नेताओं और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए अनंत सिंह ने कहा, “उन्हें भी जल्द स्थिति का पता चल जाएगा। जनता मालिक है और वही फैसला करेगी।”

आनंत सिंह पर क्यों हुई कार्रवाई

बता दें कि भले ही अनंत सिंह खुलकर जेडीयू के तमाम नेताओं की आलोचना कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने सकारात्मक रुख ही रहता था।

आपको बता दें कि जेडीयू ने अनंत सिंह को निकालने का यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है, जब विधान परिषद के चुनाव कंप्लीट हो गए थे। अनंत सिंह ने अपनी पार्टी का विरोध किया था और विरोधी प्रत्याशी का समर्थन किया था। इसे ही सीधे तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया।

बिहार में 8 एमएलसी सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इनमें पटना स्नातक सीट का मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह कोई सामान्य राजनीतिक टक्कर नहीं, बल्कि यहां मुकाबला जेडीयू बनाम जेडीयू जैसा हो गया है। पढ़िए पूरी खबर…