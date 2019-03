केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला किया है। अनंत ने कांग्रेस नेताओं के बालाकोट में भारतीय वायु सेना द्वारा एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या राहुल खुद को ब्राह्मण साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाएंगे। बता दें कि राहुल पर ये हमला अनंत ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान किया।

क्या बोले अनंत कुमार हेगड़े: केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा- पूरी दुनिया हमारी ताकत और पराक्रम के बारे में बात कर रही है। लेकिन वे (कांग्रेस) पाकिस्तान के खिलाफ हमारे वायुसेना के हवाई हमलों का सबूत चाहते हैं। लेकिन एक मुस्लिम का बेटा गांधी नाम का ब्राह्मण कैसे बन गया ? इसके साथ ही राहुल ने कहा कि क्या गांधी को यह स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट लिया जाएगा कि वह एक ब्राह्मण थे ?

#WATCH: Union Minister Ananth Hegde says on Rahul Gandhi, "They want proof of surgical strikes even when whole world acknowledged it. This Muslim who calls himself a 'janeudhari Hindu', son of a Muslim father & a Christian mother, does he have proof that he is a Hindu"? (10.3.19) pic.twitter.com/FWXFky5jXH

— ANI (@ANI) March 11, 2019