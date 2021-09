आनंद महिंद्रा ने पोस्ट किया अजय देवगन के स्टंट वाला ऐड, लोग कहने लगे- नकल करते हैं आप

आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कभी किसी वायरल वीडियो को लेकर, तो कभी अन्य समस्याओं के लेकर वो हमेशा ट्वीट करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन का एक वीडियो ट्वीट किया। जिस पर यूजर्स उन्हें ट्रोल करते दिखे।

इस ट्वीट में आनंद ने अपनी ही कंपनी महिंद्रा का एक ऐड पोस्ट किया था, जिसमें अजय देवगन, फूल और कांटे के एक्शन स्टाइल को दोहरा रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने लिखा- 30 साल पहले, अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म, फूल और कांटे में अजय देवगन ने बाइक पर स्टंट किया था। अब वह इसे फिर से महिंद्रा के लिए कर रहे हैं…।

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। लोग कहने लगे कि आप नकल करते हैं। @uttamabu ने लिखा- यह वोल्वो से कॉपी किया गया है। उनका टीवीसी पहले से ही यूट्यूब पर है। एजेंसी ने बहाना दिया- फूल और काटे से स्टंट। बिल्कुल नहीं। महिंद्रा से उम्मीद नहीं थी।

30 years ago, in his debut Bollywood film, Phool Aur Kaante, @ajaydevgn performed his original master act, the split. And now, he does it again, this time for Mahindra…Watch this space for more… https://t.co/GmQhBKEUrr

