VIDEO: बुजुर्ग महिला को बुरी तरह पीटता शख्स कैमरे में हुआ कैद

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स बेहद बुजुर्ग महिला को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग महिला का बेटा है। में फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। थाना सुभाषनगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस का कहना है कि, ‘हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद आरोपी की शिनाख्त होने के बाद उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।’ वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रहा है। महिला की पिटाई के समय तमाम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति महिला को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है।

सोशल मीडिया पर आया यह वीडियो करीब 35 सेकेंड का है जिसमें युवक बुजुर्ग महिला को लाते-घूंसे से बुरी तरह पीट रहा है। जैसे ही महिला उठने का प्रयास करती है युवक फिर उसे धक्का दे देता है। वीडियो को देखने से यह भी पता चलता है महिला की पिटाई करने के बाद युवक अपने साथ ले जाता है। इस वीडियो को लेकर किसी व्यक्ति ने बरेली पुलिस को ट्वीट करके शिकायत भी की है। बरेली एसपी सिटी रोहित सजवाण ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि महिला की पिटाई के संबंध में में विधिक कार्रवाई की जा रही है जैसी ही आरोपी युवक की पहचान हो जाएगी तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।

#WATCH: An old woman thrashed by a man in Bareilly, Police say,' video footage is being examined and accused will be identified.Once he is identified, we will arrest him' pic.twitter.com/wnnLdIISn0

— ANI UP (@ANINewsUP) February 10, 2018