उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बताया है कि सुल्तानपुर में एक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मतदाता सूची से 26 नाम हटाने के लिए ‘फॉर्म-7’ आवेदनों पर नंद लाल नाम के एक मतदाता के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था।

सीईओ कार्यालय ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि 15 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में लगाए गए आरोपों के संबंध में सुलतानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि नंद लाल के फर्जी हस्ताक्षर वाले फॉर्म-7 जमा कराकर एक मतदाता का नाम हटवाने की साजिश की गई।

समाजवादी पार्टी के मुताबिक, सुलतानपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 96 पर बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के पास नंद लाल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर वाले फॉर्म-7 आवेदन जमा किए गए थे।

फॉर्म-7 आवेदन अधूरे पाए गए

इन आवेदनों में मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम हटाने का अनुरोध किया गया था। सीईओ कार्यालय ने बताया कि इन फॉर्म-7 आवेदनों को अधूरा पाया गया, क्योंकि इनमें आवेदक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी। इस कारण बीएलओ ने इन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की।

आवेदक की पहचान सत्यापित किए बिना इन अधूरे फॉर्म को स्वीकार करना चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही माना गया है। सीईओ कार्यालय ने बताया है कि बीएलओ को चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। बयान के अनुसार, संबंधित बीएलओ के खिलाफ 24 अक्टूबर को गोसाईंगंज थाने में कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। आयोग ने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि तमाम दावों के विपरीत उसने ‘फॉर्म 6’ में कोई बदलाव नहीं किया है क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।