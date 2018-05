विवाद के बीच एएमयू से गायब हुई मोहम्म्द अली जिन्ना की तस्वीर, प्रशासन ने दी यह सफाई

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया था। अब एएमयू से जिन्ना की तस्वीर गायब हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तस्वीर हटाने के पीछे विचित्र तर्क दिया है। एएमयू के एक अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में सफाई की जा रही है। तस्वीरों को भी साफ किया जा रहा है, लेकिन किसी तस्वीर को नहीं हटाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिस जगह जिन्ना की तस्वीर लगी थी वहां कई अन्य तस्वीरें भी थीं। अब वहां से सिर्फ जिन्ना की तस्वीर ही गायब है। इसके बावजूद विवि प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है कि तस्वीर को वहां से हटाया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि पांच-छह तस्वीरों की सफाई की जा रही है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान भी बताया। जिन्ना की तस्वीर पर बवाल होने के बाद एएमयू प्रशासन ने सफाई देते हुए तस्वीर के छात्रसंघ भवन में लगे होने की बात कही थी। भाजपा सांसद ने एएमयू परिसर में पाकिस्तान के संस्थापक की तस्वीर लगे होने पर न केवल आपत्ति जताई थी, बल्कि एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को खत भी लिखा था। मालूम हो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बुधवार शाम (2 मई) को एएमयू जाने वाले हैं।

AMU-Jinnah row: Jinnah Portrait goes missing overnight, Administration: ‘Cleaning in progress, no portrait is removed, AMU is a secular institute’ #JinnahPortraitGayab pic.twitter.com/b1Wjj8V9qK

