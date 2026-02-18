पंजाब के अमृतसर में एक घटना ने नशे के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। 26 वर्षीय आकाश सैनी की मौत के बाद उसके पिता, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सैनी, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वे अपने बेटे के शव के पास सड़क पर बैठे दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि उनके बेटे की मौत नशे की वजह से हुई है। उन्होंने अपने इलाके गुरु नानकपुरा में नशे की “खुलेआम बिक्री” का आरोप भी लगाया था।

हालांकि, 24 घंटे के भीतर अमृतसर पुलिस ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें सैनी अपने बयान से पीछे हटते नजर आए। पुलिस ने इसे “फैक्ट चेक” बताया। लेकिन गुरु नानकपुरा इलाके के लोग कहते हैं कि सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। यह इलाका स्वर्ण मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर है, और यहां नशे की समस्या लंबे समय से चर्चा में रही है।

हेड कांस्टेबल सैनी का कहना है कि उनके बेटे के लिए नशा हासिल करना “जैसे घर बैठे खाना मंगवाना” था। उनके अनुसार, एक फोन कॉल पर नशा आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

नशे की चपेट में ज्यादातर गरीब परिवार के युवा

इसी इलाके में रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता शमशेर सिंह संधू भी इस समस्या को स्वीकार करते हैं। उनकी पत्नी स्थानीय पार्षद हैं। संधू का कहना है कि पिछले डेढ़ साल में उन्होंने करीब 22 युवाओं को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया, लेकिन बाहर आते ही वे फिर से नशे की चपेट में आ गए। उनका कहना है कि ज्यादातर पीड़ित गरीब परिवारों से होते हैं और उन्हें समझाना मुश्किल है कि नशा कितना खतरनाक है।

आकाश सैनी को लेकर उनके पिता बताते हैं कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में तेज था। उसने खालसा स्कूल और खालसा कॉलेज से फुटबॉल खेली थी। बाद में उसने होटल मैनेजमेंट में बीएससी की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पूरी की। पिता के अनुसार, वह अपने करियर पर ध्यान देने वाला होनहार युवक था।

साल 2020-21 में स्थिति बदलनी शुरू हुई। उस समय सैनी उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात थे, जब उन्हें फोन पर पता चला कि उनका बेटा गलत संगत में पड़ गया है। घर लौटने पर उनकी आशंका सही निकली। इसके बाद परिवार ने नशा मुक्ति के लिए हर संभव कोशिश की।

आकाश को पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था

आकाश को अमृतसर और पास के श्री हरगोबिंदपुर के कई पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराया गया। परिवार हर महीने 15 से 20 हजार रुपये खर्च कर रहा था। सैनी परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। वे बताते हैं कि केंद्र के अंदर अनुशासन और देखभाल के कारण हालत सुधर जाती थी, लेकिन बाहर निकलते ही पुरानी आदतें लौट आती थीं। सैनी ने घर बेचकर परिवार को दूसरे इलाके में ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन गुरु नानकपुरा की छवि के कारण उन्हें सही कीमत नहीं मिल सकी।

पुलिस अधिकारी एसीपी जसपाल सिंह का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत कई छापेमारी और मामले दर्ज किए गए हैं। उनके अनुसार, इलाके में स्थिति पहले से नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा कि आकाश ने पिछले दो महीनों से नशा नहीं लिया था और उसके शरीर पर इंजेक्शन के निशान नहीं मिले।

पिछले हफ्ते सैनी अपने बेटे को दो महीने “नशामुक्त” रहने के बाद घर लाए थे। परिवार में एक कार्यक्रम था और उन्हें उम्मीद थी कि माहौल बदलने से बेटे का मन मजबूत होगा। लेकिन उसी शाम आकाश घर से कुछ देर के लिए निकला और बाद में एक गुरुद्वारे के पास कार में अचेत अवस्था में मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मौत का कारण स्पष्ट रूप से नशा साबित नहीं हुआ है। दूसरे वीडियो में सैनी ने भावुक होकर सरकार के खिलाफ कही बातों पर खेद जताया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि मौत हार्ट अटैक से हुई या किसी और वजह से।

हालांकि, शमशेर सिंह संधू का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी नशा तस्करों से मिले हुए हैं और छापों से पहले सूचना लीक हो जाती है। उनका कहना है कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, समस्या खत्म नहीं होगी।

गुरदासपुर से आए सैनी ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में अमृतसर में नौकरी की थी। अब वे कहते हैं कि बेटे के बिना उनका भविष्य सूना हो गया है। फिर भी वे सरकार से अपील करते हैं कि नशे पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। उनका कहना है, “कृपया अपने बच्चों को बचाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी और मां की गोद सूनी हो।”

