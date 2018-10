Amritsar Train Accident: पंजाब के अमृतसर में ट्रेन हादसे को लेकर रविवार (21 अक्टूबर) सुबह रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हो रहा था। वे जोड़ा ट्रैक के पास बैठकर धरना देना चाह रहे थे। पर पुलिस ने उन्हें उस दौरान रोका। नतीजतन मृतकों के परिजन और अन्य प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस को उन्हें भगाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने लोगों पर लाठियां भांजते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा था।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पथराव के दौरान एक जवान के चोट आ गई, जिसे इलाज के लिए फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त जवान की आंख में पत्थर लगा था।

देखिए, घटना के दौरान पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा था-

#WATCH Amritsar: Protesters being chased away by police at Joda Phatak after they pelted stones on them when they (police) asked them to clear the railway tracks where they were sitting in protest against #AmritsarTrainAccident. #Punjab pic.twitter.com/tAPkOB5fc2

— ANI (@ANI) October 21, 2018