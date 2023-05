Amritsar: गैंगस्टर जनरैल सिंह की हत्या, हमलावरों ने मारी 20 से ज्यादा गोलियां

गैंगस्टर जनरैल सिंह को 20 से 25 गोलियां मारी गईं।

पंजाब के अमृतसर में बुधवार (24 मई) की सुबह हुए एक गैंगवार में गैंगस्टर जरनैल सिंह (Gangster Jarnail Singh) की मौत हो गई। अमृतसर देहात के एसएसपी सतिंदर सिंह ने बताया कि ये घटना सठियाला गांव में हुई, जहां जरनैल सिंह के विरोधी गैंग के हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। चार हमलावरों ने मारी 20 से ज्यादा गोलियां जानकारी के मुताबिक, बाबा बकाला के पास गांव सठियाला में चार बदमाशों ने गैंगस्टर पर 20 राउंड से ज्यादा गोलियां मारी। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। मृतक जरनैल सिंह गोपी घनश्यामपुरिया गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। घटना के सीसीटीवी फुटेज में 4 हमलावार घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे है। चारों हमलावरों ने करीब 15 मिनट तक फायरिंग की। फुटेज में देखा जा सकता है कि जरनैल सिंह जैसे ही दुकान से बाहर निकलता है हमलावर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिससे जरनैल सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसका एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जरनैल के साथी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। स्विफ्ट में सवार होकर आए थे हमलावर हमलावर एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे। जरनैल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

