अमृतसर में शुक्रवार की भोर में पुलिस के एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरजीत सिंह के रूप में हुई है। वह तरनतारन के रहने वाले थे और अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अंतर्गत पुलिस विभाग में तैनात थे। घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब ढाई से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है।

शुक्रवार की रात एएसआई हरजीत सिंह की ड्यूटी पीसीआर में थी। वह थाना गेट हकीमा के अधीन आने वाली दाना मंडी इलाके में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने हरजीत सिंह पर गोलियां चला दीं। फायरिंग में उन्हें तीन गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल एएसआई को पास के अमनदीप अस्पताल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच के साथ-साथ हमलावरों की तलाश भी की जा रही है।

इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान की ओर से लिए जाने की बात सामने आई है। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में इस संगठन से जुड़ी पुलिसकर्मी की हत्या की यह पहली घटना बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जताया दुख, कहा – बहादुर पुलिसकर्मी को सलाम

एएसआई की हत्या पर शोक प्रकट करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “अमृतसर जिले में अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए असिस्टेंट पुलिस स्टेशन ऑफिसर हरजीत सिंह जी की बहादुरी को दिल से सलाम… उनकी बहुत हिम्मत और ड्यूटी के प्रति लगन हमेशा याद रखी जाएगी…पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है… सम्मान के तौर पर, सरकार परिवार को 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेसिया और HDFC बैंक से 1 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस देगी…हम अपने शहीदों और उनके परिवारों की हर मुमकिन मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं… उनका यह महान बलिदान हम सभी को पूरी बहादुरी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करता रहेगा…”

इससे पहले मजीठा इलाके में भी एएसआई जोग सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। इसी संगठन की ओर से एएसआई जसवंत सिंह को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी, हालांकि वह हमले में बच गए थे।

वहीं, 11 सितंबर 2026 को अजनाला थाना क्षेत्र में भी ड्यूटी से लौट रहे एक एएसआई पर फायरिंग हुई थी। भल्ला पिंड गांव के पास हुए इस हमले में गोली उनके सिर में लगी थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एएसआई ने मोटरसाइकिल चलाकर थाना अजनाला पहुंचकर पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अमृतसर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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18 जुलाई की सुबह करीब 10:45 बजे दक्षिण दिल्ली के कैलाश हिल्स की एक डीडीए सोसायटी में सब कुछ रोज की तरह सामान्य था। नौवीं मंजिल के अपने फ्लैट में 60 की उम्र पार कर चुके विनय और कामिनी आमने-सामने बैठे चाय पी रहे थे। कमरे की पूरी कांच की दीवार के पार हरा-भरा पड़ोस धूप में शांत नजर आ रहा था। तभी उनकी नजर सामने मौजूद तीन मंजिला डीडीए इमारत की छत पर पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। कुछ ही देर बाद एक महिला छत पर पहुंची। अगले कुछ सेकंड में जो हुआ, उसे देखकर विनय और कामिनी सन्न रह गए। आदमी अचानक महिला की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक