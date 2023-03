Amritpal Singh Updates: पंजाब पुलिस ने की अमृतपाल सिंह की NRI वाइफ से पूछताछ, जानिए मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स

अमृतपाल सिंह जिस मोटरसाइकिल से भागा था, उसे जालंधर कैंटोनमेंट एरिया से बरामद किया गया है।

वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह (Image Credit-ANI)

वारिस पंजाब दे चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन पुलिस अभी तक उस तक पहुंच नहीं सकी है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि वह पाकिस्तान या नेपाल के रास्ते फरार हो सकता है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कल यह बात भी सामने आई थी कि जिस दिन वह भागा था, उस दिन जालंधर के एक गुरुद्वारे में थोड़े समय के लिए वह रुका था। 18 मार्च को अमृतपाल सिंह जालंधर जिले के नंगल अंबियन गांव के गुरुद्वारे में कुछ देर लिए रुका था। गुरुद्वारे के एक ग्रंथी रणजीत ने बताया कि वह उस दिन दोपहर में करीब 1 बजे वहां आया था, जब उनको पता चला कि वह आया है तो वे डर गए क्योंकि कुछ समय पहले उसके सहयोगियों ने यहां कुछ तोड़फोड़ की थी। हालांकि, जब उन्हें बताया गया कि उसे किसी कार्यक्रम के लिए कपड़े चाहिए, तो उन्हें राहत महसूस हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि उसके पीछे पुलिस लगी है। अब जानते हैं अमृतपाल सिंह मामले में आज दिनभर के बड़े अपडेट्स- पंजाब पुलिस बुधवार (22 मार्च, 2023) को अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंची और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। उसकी मां और पत्नी किरण दीप से पूछताछ चल रही है। किरण दीप ब्रिटिश मूल एनआरई हैं और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य हैं। 2020 में खालिस्तानी संगठन के लिए कथित तौर पर धन जुटाने के मामले में भी उनका नाम आया था। अमृतपाल सिंह जिस मोटरसाइकिल से भागा था, उसे जालंधर कैंटोनमेंट एरिया से बरामद किया गया है। जालंधर रेंज के डीआईजी ने इंडियन एक्सप्रेस को इसकी जानकारी दी। बुधवार को पंजाब विधानसभा में भी यह मामला उठा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा से इनकार के बाद विधायकों ने हंगामा कर दिया। जैसे ही विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्न आवर शुरू हुआ, विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बजवा ने अध्यक्ष से अपनी पार्टी द्वारा स्थानांतरित लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में सवाल किया। स्पीकर कुल्तार सिंह संधवान ने बाजवा को बताया कि कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेसी नाराज हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं, शिरोमणी अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने अमृतपाल सिंह और वारिस पंजाब दे के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में आतंक का माहौल बनाया गया है। पुलिस ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की भी निंदा की। मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब के लोगों पर एनएसए लगाए जाने के बारे में भी सवाल उठाए। अयाली ने एनएसए एक्ट का विरोध किया और एनएसए एक्ट हचाए जाने की मांग की। अमृतपाल के सहयोगी और अभिनेता सरबजीत सिंह उर्फ दलजीत कालसी की पत्नी ने याचिका दायर कर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कालसी की असम में कथित अवैध हिरासत से रिहाई की मांग की है।

