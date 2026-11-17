अमृतसर की एक अदालत ने मंगलवार को वारिस पंजाब दे के नेता और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को कस्टडी पैरोल दे दी है। यह पैरोल 21 नवंबर को महज तीन घंटे के लिए दी गई है।

वे अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चरण कौर की 8 नवंबर को मौत हो गई थी। उन्हें 21 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच समारोह में शामिल होने की इजाजत होगी।

असम की जेल में बंद हैं अमृतपाल

अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ के मुख्य प्रवक्ता शमशेर सिंह पधरी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पैरोल दे दी है और इंतजाम पर लगने वाले खर्च को अपीलकर्ता से वसूलने का आदेश दिया है। शमशेर सिंह ने कहा, ‘हमें बुधवार तक हवाई यात्रा समेत खर्चों का ब्योरा मिलने की उम्मीद है।’

अमृतपाल अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, यहां से उन्हें फ्लाइट के जरिए अमृतसर लाया जाएगा और पुलिस सुरक्षा में अमृतसर में उनके पैतृक गांव जल्लुपुर खेड़ा ले जाया जाएगा।

23 नवंबर तक मांगी थी पैरोल

शमशेर सिंह पधरी ने कहा कि पार्टी की लीगल टीम ने शुरू में 21 से 23 नवंबर तक पैरोल मांगी थी ताकि अमृतपाल अंतिम संस्कार के बाद की सभी रस्मों-रिवाजों में हिस्सा ले सकें। लेकिन, कोर्ट ने 21 नवंबर को उनकी फिजिकल मौजूदगी तीन घंटे तक सीमित कर दिया।

बाकी के रश्मों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह 22 नवंबर को अमृतपाल की दादी की अस्थियां लेने और 23 नवंबर को भोग समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतपाल को शामिल होने में मदद करें।

इससे पहले 13 नवंबर को कोर्ट ने अमृतपाल को 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कस्टडी की पैरोल दी थी, लेकिन शमशेर ने बताया कि डिब्रूगढ़ से आने-जाने का इंतजाम समय पर नहीं हो पाने के कारण अंतिम संस्कार टालना पड़ा। इसके बाद अमृतपाल की लीगल टीम ने पहले के ऑर्डर में बदलाव के लिए अर्जी दी, जिस पर आज सुनवाई की गई।

पार्टी ने इस बात पर निराशा जताई कि सांसद सभी समारोहों में खुद शामिल नहीं हो सकेंगे और आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर उनके शामिल होने में रुकावटें डाल रही हैं।

यह भी पढ़ें: ‘गंभीर और अत्यंत संवेदनशील आपत्ति है बाधा’, चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में बताया क्यों नहीं हो रहा अमृतपाल सिंह की पार्टी का रजिस्ट्रेशन?

चुनाव आयोग ने अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे के रजिस्ट्रेशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दिया है। हाईकोर्ट में आयोग ने कहा कि एक संगीन और अत्यंत संवेदनशील आपत्ति प्रस्तावित राजनीतिक अकाली दल वारिस पंजाब दे के रजिस्ट्रेशन में अंतिम फैसला करने में बाधा बनी हुई है। इन आपत्तियों में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता पर बुरा असर डाल सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें