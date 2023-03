अमृता फडणवीस ने फैशन डिजाइनर के खिलाफ दर्ज कराई FIR, साजिश और धमकी देने का आरोप

एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार अनिक्षा 16 महीने से अधिक समय से अमृता फडणवीस के संपर्क में थी।

अमृता फडणवीस ने एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। (फोटो सोर्स: express file photo)

Sagar Rajput महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) ने एक महिला के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। अमृता फडणवीस ने अनिक्षा नाम की महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जो पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं। अमृता ने आरोप लगाया कि एक क्रिमिनल मामले में महिला ने उन्हें 1 करोड़ रुपये रिश्वत देने की कोशिश की। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा समीक्षा की गई एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार अनिक्षा 16 महीने से अधिक समय से अमृता फडणवीस के संपर्क में थी और उनके आवास पर गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि अनिक्षा ने कथित तौर पर अमृता फडणवीस को कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की, जिसके माध्यम से वे पैसे कमा सकती है। साथ ही अनिक्षा ने अपने पिता के खिलाफ केस को कमजोर करने के लिए एक करोड़ की पेशकश की। प्राथमिकी में अमृता फडणवीस ने कहा कि 18 और 19 फरवरी को अनीक्षा ने एक अज्ञात फोन नंबर से अपने वीडियो क्लिप, वॉयस नोट्स और कई संदेश भेजे। अमृता फडणवीस ने प्राथमिकी में कहा है कि महिला अपने पिता के साथ अप्रत्यक्ष रूप से उनके खिलाफ धमकी और साजिश कर रही थी। प्राथमिकी में अनिक्षा का नाम लिया गया है और उसके पिता को दूसरे आरोपी के रूप में दर्शाया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने प्राथमिकी में अमृता फडणवीस द्वारा प्रदान किए गए एक नंबर को अनीक्षा के पिता के रूप में पाया लेकिन नंबर उठा नहीं। Also Read ये बेशर्मी की इंतिहा, महाराष्ट्र असेंबली के बजट सत्र से मंत्रियों को नदारद देख भड़के अजित पवार, फडणवीस को बोलना पड़ा सॉरी पुलिस ने अनीक्षा और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (B) (conspiracy) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 8 भ्रष्ट और अवैध तरीकों से प्रेरित करने से संबंधित है। अमृता फडणवीस ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, “अनिक्षा ने दावा किया कि वह कपड़े, आभूषण और जूते की डिजाइनर थी। उन्होंने मुझसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके द्वारा डिजाइन किए गए उत्पादों को पहनने का अनुरोध किया और कहा कि इससे उनके कपड़े, आभूषण और जूते को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मुझे अनिक्षा से सहानुभूति हुई और मैंने कहा ठीक है।”

