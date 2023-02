Tripura Assembly elections: वाम, कांग्रेस और टिपरा मोथा पर अमित शाह का बड़ा हमला, जानिए- क्यों बताया त्रिपुरा का ट्रिपल-ट्रबल गठबंधन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को त्रिपुरा के लोगों से अपील की, ‘राज्य को CPI(M), कांग्रेस (Congress) और टिपरा मोथा पार्टी (TIPRA Motha) के तिहरे गठबंधन (triple-trouble gathbandhan) से बचाने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार को वोट दें।’

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के चांदीपुर में 'विजय संकल्प रैली' के दौरान मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ लोगों को संबोधित किया। (Photo- PTI)

