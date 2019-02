लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार पूरे देश में दौरे कर रहें हैं। इस क्रम में यूपी के महराजगंज में आयोजित बीजेपी के क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सपा-बसपा गठबंधन पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब यहां सपा – बसपा की सरकार थी, तो यहां निजाम चलता था। जिन्होंने मिलकर यहां टेररिज्म का कॉरिडोर बनाया था। लेकिन योगी जी की सरकार आते ही हमने इनके इस कॉरिडोर को उखाड़ फेंकने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल बुआ-भतीजे की सरकार में मच्छरों और माफिया के खतरे से गुजर रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद ये माफिया गायब हो गए हैं।

सपा- बसपा शासनकाल में था निजाम राज- अमित शाह ने सपा-बसपा की सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘उनकी सरकारों में नसीमुद्दीन भाई थे, इमरान भाई थे, अफजल भाई थे, आज़म खान थे और मुख्तार थे। बीजेपी ने इन निजामों उखाड़ने का काम किया है’।

Amit Shah: BJP doesn't function on basis of dynasty but on democracy. When our govt is formed, there's development. During 'Bua-Bhatija' reign Purvanchal was going through menace of mosquitoes&mafia. After BJP govt was formed mafia disappeared, encephalitis cases are going down. pic.twitter.com/SSWDjJ5Wqz

— ANI UP (@ANINewsUP) February 8, 2019