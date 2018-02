त्रिपुरा में बोले अमित शाह- CPM वालों संभल जाओ, BJP हिंसा से नहीं डरती

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह रविवार को त्रिपुरा में अपने चुनावी दौरे पर हैं। राज्य में आगामी 18 फरवरी को चुनाव होने हैं। अपनी दो दिन की चुनावी यात्रा पर शाह मोहनपुर, चावमनू और तेलियामुरा में चुनावी रैलियां करेंगे। बमूतिया से मोहनपुर के रास्ते में उन्होंने रोड शो भी किया। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। अपनी रैली में उन्होंने जमकर सीपीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “यहां की जनता को दबाया जाता है, उनको वोट देने के लिए जाने नहीं दिया जाता। मैं पूरी सीपीएम को कहना चाहता हूं कि इस बार मुकाबला बीजेपी से है, संभल जाइए। बीजेपी हिंसा से नहीं डरती।” अपनी रैली में शाह जमकर वामदलों पर बरसे।

शाह ने कहा, “हम यहां की परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। यहां लाल भाइयों की सरकार है। कम्यूनिस्ट की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अंतरगत सैलरी मिलती है क्या?” उन्होंने आगे कहा, “हम त्रिपुरा में होने वाली हिंसा की राजनीति को विकास की राजनीति में बदलना चाहते हैं। त्रिपुरा में स्टालिन और लेनिन की जन्म वर्षगांठ मनाई जाती है लेकिन टगोर और विवेकानंद की नहीं। राज्य में बीजेपी की सरकार लाइए और 5 साल के भीतर ही हम इसे मॉडल स्टेट बना देंगे।”

We want to change politics of violence in Tripura to politics of development. In Tripura, birth anniversaries of Stalin & Lenin are celebrated but not of Tagore & Vivekanand. Bring BJP govt in the state and within five years we will make it a model state: Amit Shah in #Tripura pic.twitter.com/eEtIekZ4X0

— ANI (@ANI) February 11, 2018