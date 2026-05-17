Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को NEET परीक्षा के उम्मीदवारों से अपील की कि वे मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द होने के बाद उत्पन्न तनाव और चिंता के बीच कोई भी गलत कदम न उठाएं।

छात्रों को वीडियो मैसेज के माध्यम से संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह समझते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय उम्मीदवारों को किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह खुद आईआईटी और यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं।

बच्चे डिप्रेशन में हैं- केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अभी चारों तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और और फोन कर रहे हैं कि NEET परीक्षा रद्द होने के कारण वे अवसाद और तनाव में हैं।” केजरीवाल ने बताया कि गोवा, राजस्थान के सीकर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से चार छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने गोवा में आत्महत्या करने वाले एक NEET उम्मीदवार के परिवार से मुलाकात की थी।

Dear NEET students,



Share your feelings and suggestions with me in comments or DM.



We’re with you. pic.twitter.com/bL15MPLPFS — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 17, 2026

आप प्रमुख ने कहा, “मैं आपकी चिंता समझता हूं। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे समय में मेरी प्रतियोगी परीक्षा रद्द हो जाती तो मुझे कैसा लगता। लेकिन तनाव और आत्महत्या समाधान नहीं हैं।” छात्रों से कोई भी गलत कदम न उठाने की अपील करते हुए, केजरीवाल ने अवसाद और तनाव से जूझ रहे उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे टिप्पणियों या सीधे संदेशों के माध्यम से सीधे उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करें।

आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलकर इस व्यवस्था को ठीक करने के तरीके खोज सकते हैं।” केजरीवाल ने छात्रों से एग्जामिनेशन सिस्टम के संबंध में सुझाव और समाधान भेजने का भी आग्रह किया और कहा कि शिक्षित युवा सामूहिक रूप से आगे का रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, “अतिवादी कदम न उठाएं। मुझे अपने सुझाव भेजें। हम मिलकर कोई समाधान निकालेंगे।”

नीट यूजी का रिजर्व पेपर भी हुआ था लीक

नीट पेपर लीक मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। दो दिन पहले ही सीबीआई ने इस पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था जिसे दिल्ली की अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच सीबीआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि नीट का सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि दोनों सेट का पेपर लीक हुआ था। यह दूसरा सेट वह था जिसे एनटीए ने रिजर्व में रखा हुआ था। पढ़ें पूरी खबर…