Punjab News: पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, राज्य से आम आदमी पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने मंगलवार को डीजीपी गौरव यादव से अनुरोध किया कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों में भेजा जाए ताकि पुलिसिंग को मजबूत किया जा सके।

डीजीपी को लिखे पत्र में सीचेवाल ने कहा कि उनके साथ तैनात छह पुलिसकर्मियों में से तीन उनके पैतृक गांव सीचेवाल में तैनात हैं, जबकि बाकी उनके साथ यात्रा के दौरान रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक ही रात में चोरी की आठ घटनाएं हुईं। इनमें बिजली के तार चोरी हो गए और इस बारे में उन्होंने पहले ही पुलिस को लिखा था। उन्होंने यह भी कहा कि सुल्तानपुर लोधी में धार्मिक स्थलों पर अपराध बढ़ रहे हैं। यह एक चिंता का एक और कारण हैं।

सुरक्षा में तैनात छह पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों में तैनात किया जा सकता है- सीचेवाल

सीचेवाल ने इस पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डिप्टी कमिश्नर और जालंधर और कपूरथला जिलों के वरिष्ठ एसएसपी को भी भेजीं। सीचेवाल ने कहा कि उन्हें पुलिसकर्मियों की कमी के बारे में जानकारी मिल रही थी और अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच स्थिति और मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में तैनात छह कर्मियों को पुलिस थानों में तैनात किया जा सकता है, जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने के लिए उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सके।

सीचेवाल ने कहा कि छह सुरक्षाकर्मियों में से तीन को सुल्तानपुर लोधी और लोहियां खास पुलिस थानों में तैनात किया जाना चाहिए, जहां कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग्स की समस्या और उससे जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं और इस इलाके में और पुलिस स्टाफ की जरूरत है।

सीचेवाल ने पहले भी किया था अनुरोध

सीचेवाल ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह अनुरोध किया था और कहा था कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यह पत्र आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर आया है। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजिंदर गुप्ता और संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद सीचेवाल राज्य से पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं।

एक आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि पंजाब में वीआईपी सिक्योरिटी के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात करने पर अक्सर बहस होती रही है, लेकिन सीचेवाल का अपनी सुरक्षा छोड़ने का फैसला निश्चित रूप से ध्यान खींचेगा। साथ ही, आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा जरूरतों और पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप के राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल को गुरुवार को जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए भेजे गए निमंत्रण से राजनीतिक बहस छिड़ गयी है। बलबीर सिंह अब पंजाब से आम आदमी पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सदस्य हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…