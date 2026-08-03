पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के बठिंडा में कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे। जैसे ही अमरिंदर सिंह बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए, कार्यक्रम में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने चन्नी के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर देते हैं।

चन्नी समर्थक से राजा ने लगवाया फोन

इसके बाद राजा वड़िंग ने नारे लगा रहे कार्यकर्ता को मंच पर बुलाया और मंच से ही चन्नी और कांग्रेस के समर्थन में नारे लगवाए। इसके बाद राजा चन्नी समर्थक से कहते हैं कि वह चरणजीत सिंह चन्नी को फोन लगाए। जब कार्यकर्ता ने चरणजीत सिंह चन्नी को फोन लगाने का प्रयास किया तो फोन नहीं उठा। इसके बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कार्यकर्ता को अपना नंबर दिया और कहा कि चन्नी साहब कल फोन करेंगे, मैं अपना नंबर देता हूं, कोई काम होगा तो फोन करना।

मैं इस्तीफा नहीं दूंगा- वड़िंग

कार्यक्रम के बाद अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि यदि पार्टी निर्णय लेती है कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए तब वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग में यह भी कहा कि किसी नेता के समर्थन में नारे लगाना स्वाभाविक बात है और मैंने खुद चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारे लगाए हैं।

भूपेश बघेल ने क्या कहा?

हालांकि घटनाक्रम पर पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी से बात कर मतभेद खत्म किए जाएंगे और संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर जनता के मुद्दों को उठाना होगा और राज्य में फिर से कांग्रेस सरकार बनाना है।

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चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने बरनाला में कांग्रेस की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब अमरिंदर सिंह राजा बोल रहे थे और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान चन्नी समर्थकों ने नारे लगाए- चन्नी लाओ, पंजबा बचाओ। पढ़ें पूरी खबर