मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दो युवकों की दरिंदगी का शिकार बनी सात वर्षीय मासूम के लिए राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने अपना दुख व्यक्त किया है। अमर सिंह ने इस विभत्स घटना को लेकर अपनी पीड़ा तो जाहिर की ही, लेकिन साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता जया बच्चन पर भी निशाना साधा। ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर अमर सिंह ने कहा कि जया बच्चन निर्भया कांड के वक्त संसद में रोई थीं, लेकिन वह अभी चुप हैं, ऐसा क्यों? सिंह ने कहा कि जया जी को इस बच्ची के लिए भी आगे आना चाहिए, उन्होंने अभी चुप्पी क्यों साध ली है?

राज्यसभा सांसद ने कहा, ‘निर्भया का बलात्कार हुआ, उसके साथ भी बहुत विभत्स काम किया गया, उस वक्त पूरे सेलिब्रिटीज, एनजीओ के लोग सब कोई सड़क पर आ गए, मोमबत्तियां लेकर बड़ी बुरी तरह से बाहर निकले। कानून में परिवर्तन हुआ। इस हद तक परिवर्तन हुआ कि बीस साल पहले, तीस साल पहले भी अगर किसी का किसी से कोई संबंध भी हुआ तो उसे भी रेप की संज्ञा दे दी गई। एक्टर जीतेंद्र के खिलाफ एक केस कर दिया गया, कहा गया कि जीतेंद्र ने 25 साल पहले उनका रेप किया था।’

सिंह ने आगे कहा, ‘भारत में मी टू करके अभियान हुआ। आपसी सहमति से दो-दो साल तक साथ रहने वाली महिलाओं ने भी कह दिया कि उनका बलात्कार हुआ। इतना असर हुआ इस आंदोलन का और जया बच्चन जी तो संसद में रोने तक लगी। यहां मंदसौर में एक छोटी सी बच्ची के गुप्तांग में पता नहीं क्या-क्या लोगों ने किया, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। बहुत विभत्स हुआ, लेकिन इसमें सेलिब्रिटी सामने नहीं आ रहे हैं और ये घटना तो मंदसौर की है, मध्य प्रदेश की है, जया बच्चन जी के मायके की घटना है, जहां पर आप बचपन से पली-बढ़ी, लेकिन अब आप क्यों नहीं रो रही हैं? क्या आपकी आंखों के आंसू सूख गए?’

Nirbhaya rape incident evoked lot of awakening & sympathy about rape victims. Celebrities came forward & Mrs Jaya Bachchan even cried in parliament. Including her & the entire celebrity clan is quite on brutal rape of an minor in #Mandsaur @SrBachchan pic.twitter.com/Par3jKaTeF

