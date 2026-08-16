Rajasthan News: दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की टीम ने स्कूल में सुधारों को लेकर नया अभियान शुरू किया है। सीजेपी के उस विरोध प्रदर्शन का असर राजस्थान में भी दिखा। राज्य के अलवर जिले के जोधावास गांव में एक सरकारी स्कूल की छत अचानक गिर गई जिससे हड़कंप मच गया। इसको लेकर छात्र नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, स्कूल की छत गिरने की यह घटना 13 अगस्त (गुरुवार) की है। हालांकि, जिस कमरे की छत गिरी, वह पिछले एक साल से बंद पड़ा था। इसलिए इस हादसे में किसी छात्र या शिक्षक को चोट नहीं आई लेकिन स्कूल की स्थिति लंबे समय से बदहाल थी और इस घटना की वजह से छात्रों का गुस्सा भड़क पड़ा है।

छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर स्कूल परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस धरने के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ताओं और नेताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया और स्कूल की इमारतों की मरम्मत व सड़क कनेक्टिविटी सुधारने की तत्काल मांग रखी।

प्रशासन ने मानीं मांगें, मिला तुरंत कार्रवाई का आश्वासन

घंटों चले विरोध-प्रदर्शन और भारी दबाव के बाद स्थानीय प्रशासन को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि सरकार और प्रशासन ने छात्रों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर जर्जर कक्षाओं की मरम्मत कर उन्हें पढ़ाई के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा, जबकि अगले तीन महीनों में सात नए कमरे तैयार कर दिए जाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मनोज शर्मा ने बताया कि स्कूल में कुल 6 कमरे चालू स्थिति में थे, जबकि छः अन्य कमरों को पहले हुए सर्वे में असुरक्षित घोषित किया गया था। जिस कमरे की छत का हिस्सा गिरा, वह भी असुरक्षित घोषित कमरों की सूची में शामिल था। उन्होंने कहा कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने ‘वीबी-जी राम जी मिशन’ के तहत तीन नए कमरों के निर्माण का वादा किया है, साथ ही चार अतिरिक्त कमरों के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझते ग्रामीण

जोधावास के ग्रामीणों का कहना है कि चार साल पहले इस स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्तर (12वीं तक) में अपग्रेड तो कर दिया गया था, लेकिन सुविधाएं और शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। स्कूल में प्रिंसिपल्स का पद खाली है और ग्रेड-2 शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से केवल एक शिक्षक ही तैनात है, पढ़ाई ग्रेड-3 शिक्षकों के भरोसे चल रही है। ग्रामीणों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि स्कूल की इमारतों को असुरक्षित घोषित करने के बावजूद उन्हें समय रहते ढहाया या मरम्मत नहीं किया गया।

इसके अलावा, स्कूल में पेयजल और शौचालय की स्थिति भी काफी खराब थी। प्रशासन ने लिखित आश्वासन देते हुए 15 दिनों के भीतर शौचालयों की मरम्मत कराने और स्कूल परिसर में आरओ (RO) वाटर फिल्टर लगाने का वादा किया है। इसके साथ ही बच्चों के खेलने के लिए एक खेल का मैदान (प्लेग्राउंड) विकसित करने की बात भी कही गई है।

नदी पार कर स्कूल आने की मजबूरी

स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भी छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था। स्कूल रूपारेल नदी के पास स्थित है, जिससे मानसून के दौरान जलस्तर बढ़ने पर छात्रों को टखने तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

अधिकारियों ने एक हस्तलिखित पत्र सौंपकर आश्वासन दिया है कि नदी पर बनी पुलिया (कलवर्ट) को अगले 48 घंटों के भीतर चलने योग्य बना दिया जाएगा और अगले चार महीनों में एक नया पुल बनाकर तैयार किया जाएगा।

स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए लाचार

राजस्थान सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार, राज्य के 85,000 से अधिक सरकारी स्कूल खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से सात बच्चों की दुखद मौत हो गई थी।

राज्य सरकार ने कई जर्जर इमारतों को ढहाने और असुरक्षित कमरों में ताले लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन बजट की कमी के कारण अधिकांश स्कूलों में अब तक स्थायी सुधार का काम शुरू नहीं हो पाया है।

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