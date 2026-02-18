बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया है कि आगमी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहा है। उनका तर्क है कि बीएसपी को गठबंधन से हमेशा नुकसान ही हुआ है। मायावती ने कई दूसरे मुद्दों पर भी बात की है।

मायावती ने गठबंधन पर क्या बोला?

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जैसे-जैसे अभी चुनाव पास आ रहे हैं, कई लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वो हमें सत्ता से दूर रखने का हर प्रयास कर रहे हैं। बात यहां सिर्फ यूपी की नहीं है, पूरे देश में ही अंबेडकरवादियों को अब अंबेडक की आत्मा-सम्मान बचाने के लिए काम करना चाहिए।

मायावती ने आगे कहा कि अन्य किसी भी दल के साथ गठबंधन की खबरें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सके। उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी ऐसी बात पर ध्यान ना दें और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरें। मायावती ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी को अफनी ताकत पर पूरा भरोसा है और उसी के दम पर वो आगामी चुनाव में उतरेगी।

2007 वाला इतिहास दोहराने की अपील

बसपा प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी को इस बार 2007 वाला इतिहास फिर दोहराना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि राज्य में एक बार फिर बसपा की ही पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए। वैसे कुछ दिन पहले भी योगी सरकार पर तंज कस मायावती ने चुनावी मिजाज दिखा दिए थे। यूपी बजट को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी।

यूपी बजट पर मायावती

बसपा चीफ ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश किया गया सन् 2026-27 का बजट लोक लुभावना ज्यादा और जनता के वास्तविक उत्थान एवं प्रदेश में सर्वसमाज व सभी क्षेत्र के विकास का कम प्रतीत होता है। फिर भी जो घोषणाएं व आश्वासन आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है उसकी सही से समयबद्ध तरीके से अमल जरूर हो ताकि ये केवल कागजी न रह जाएं।