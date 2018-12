अयोध्या के विवादित परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई थी। अदालत ने गुरुवार को यह याचिका खारिज कर दी। साथ ही, याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अयोध्या के डीएम को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता से सख्ती से यह रकम वसूली जाए।

बता दें कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र के अल-रहमान ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर अयोध्या के विवादित परिसर के एक तिहाई हिस्से में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। यह एक तिहाई हिस्सा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नमाज की इजाजत वाली याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम बताया। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही, ट्रस्ट पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने की। कोर्ट ने अयोध्या के डीएम को सख्ती से राशि वसूलने का निर्देश भी दिया।

Lucknow High Court Bench dismisses petition filed by Al Rehman Trust seeking permission to offer Namaz at disputed Ayodhya site. Court fined petitioners Rs 5 Lakh saying 'petition's aim is to create unrest and waste court's time'.

