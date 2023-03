‘अल्लाह बहरा है?’, भाजपा नेता बोले- मैं जहां भी जाता हूं यह अजान मुझे सिर दर्द देती है

KS Eshwarappa On Azaan: भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने पूछा कि क्या अज़ान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेगा।

KS Eshwarappa Controversial Remark On Azaan: भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने अजान को लेकर दिया विवादित बयान। (फोटो सोर्स:ANI)

