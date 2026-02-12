Aligarh Saas Damaad Love Story: बेटी की शादी से 12 दिन पहले दामाद के साथ भागकर सुर्खियों में आई अलीगढ़ की 43 वर्षीय सपना देवी अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सपना का नया पति (होने वाला दामाद) पुलिस के पास पहुंचा और तहरीर दी है कि सपना अब अपने जीजा के साथ भाग गई हैं। साथ ही दो लाख रुपये और गहने भी ले गई हैं।

पैसे-गहने साथ ले जाने का आरोप

अलीगढ़ के दादों के रहने वाले राहुल ने स्थानीय थाने में तहरीर दी है कि उसकी पत्नी सपना देवी को उसका 30 वर्षीय बहनोई देवेंद्र भगा ले गया है। वो अपने साथ गहने पैसे भी ले गई है। हालांकि, देवेंद्र ने इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो गुजरात में हैं और सपना देवी उनके साथ नहीं है।

यही नहीं, राहुल जो कभी सपना का होने वाला दामाद था ने उस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उसका कहना है कि शादी के बाद सपना के व्यवहार में बदलाव आ गए थे। उसने उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की।

दरअसल, दादों क्षेत्र के नगला मछरिया गांव निवासी राहुल की शादी 16 अप्रैल 2025 को मडराक क्षेत्र ते मनोहरपुर कायस्थ निवासी जितेंद्र की बेटी से तय की गई थी। शादी की तैयारियों के बीच 6 अप्रैल को जितेंद्र अपनी बहन को कार्ड देने गए थे, इसी बीच उसकी पत्नी सपना फरार हो गई।

दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे

दो दिन बाद पता लगा कि सपना अपने होने वाले दामाद (16 साल छोटे) संग भाग गई है। दोनों के बीच चार महीने से अफेयर चल रहा था। काफी खोज-पड़ताल के बाद दोनों वापस आए और साफ तौर पर कहा कि वो अब साथ रहना चाहते हैं। घरवालों ने काफी मान मनोव्वल की, पर दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे।

दोनों ने परिवार और सामाज के खिलाफ शादी कर ली और बिहार के सीतामढ़ी में साथ रहने लगे। सपना देवी ने अपना नाम बदल कर अपना देवी रख लिया। हलांकि, इस शादी के 10 महीने बाद ही अब उसके बहनोई संग भागने की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में दादों थाना निरीक्षक सरिता द्विवेदी ने कहा कि घटना बिहार की है। वहीं पर मुकदमा दर्ज कराने को कहा है।

दामाद की दुल्हनिया बन पाएगी अलीगढ़ वाली सासू मां? क्या इस प्रेम कहानी का है कोई कानूनी आधार

